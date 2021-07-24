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طقس معتدل وانخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء

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طقس معتدل وانخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء طقس معتدل وانخفاض في درجات الحرارة بشمال سيناء

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انخفضت درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، حيث يسود مختلف مدن المحافظة طقس معتدل الحرارة، وموجه من الرياح الخفيفة التي ساعدت علي تلطيف درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متقطعة على مدن الساحل بالمحافظة وخاصة مدينتي العريش ورفح.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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