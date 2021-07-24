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تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادًا لامتحان الفيزياء بشمال سيناء

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تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادًا لامتحان الفيزياء بشمال سيناء تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة استعدادًا لامتحان الفيزياء بشمال سيناء

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قالت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، إنه تم رش وتطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، استعدادًا لامتحان مادة الفيزياء

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على تطهير وتعقيم المدارس التي تضم لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة والهلال الأحمر المصري ومجالس المدن.

أضاف رضوان، أنه يؤدي امتحان مادة الفيزياء عدد 2075 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «1819طالبا وطالبة علوم، و256 طالبا وطالبة رياضيات»، في عدد 23 لجنة الكترونية وورقية على مستوى المحافظة بواقع 9 لجان بالعريش «8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين ولجنة واحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل «الكترونية».

أشار رضوان إلى أن الامتحانات تجري بواقع يوم للشعبة العلمية ويوم آخر للشعبة الأدبية.

المصرى اليوم

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