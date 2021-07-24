«زي النهارده».. وقوع معركة ميسلون بين السوريين والفرنسيين 24 يوليو 1920

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كانت هذه المعركة سببا في وقوع الانتداب الفرنسى على سوريا وتقسيمها إلى خمس دويلات وقد بدأت نذر هذه الحرب تلوح في الأفق منذ يوم 8 مارس عام 1920مع انعقاد المؤتمر السورى الذي اتخذ عدة قرارات تاريخية تنص على إعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية ورفض ادعاء الصهيونية في إنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين، وإنشاء حكومة مسؤولة أمام المؤتمر وتنصيب الأمير فيصل ملكًا على البلاد غير أن هذه الخطوة لم تلق قبولا من بريطانيا وفرنسا واعتبرتا فيصل أميرًا هاشميًا لايزال يديرالبلاد بصفته قائدًا للجيوش الحليفة لاملكًا على دولة وعقد مؤتمرالسلم في سان ريمو الإيطالية فى25 إبريل 1920وقرر الحلفاء وضع سوريا تحت الانتداب الفرنسى، وفلسطين والعراق تحت الانتداب البريطانى، وكان ذلك سعيًا لتحقيق وعد بلفور لليهود فيها. ولم يكن مادار في سان ريمو إلا تفعيلا لاتفاقية سايكس ـ بيكو، وإصرارا فرنسيا على احتلال سوريا.واندلعت المظاهرات وأجمع الناس على رفض ما جاء بالمؤتمر من قرارات وتحت تأثيرالضغط الوطنى رفض فيصل قرارات مؤتمر سان ريمو.وفى أثناء ذلك تشكلت حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسى في 3مايو 1920ودخلها وزيران جديدان من أشد الناس مطالبة بالمقاومة ضد الاحتلال، هما: يوسف العظمة، وعبدالرحمن الشهبندر ورفضت هذه الوزارة أي تدخل خارجى واتخذت إجراءات دفاعية لحماية البلاد واتخذت فرنسا قرارًا بإعداد حملة عسكرية وإرسالها إلى بيروت؛ استعدادًا لبسط حكمها على سوريا ولم يلبث أن وجه الجنرال «گورو»قائد الحملة الفرنسية الإنذارالشهير للحكومة العربية بدمشق في 14 يوليو 1920 يطلب فيه قبول الانتداب الفرنسى، وتسريح الجيش السورى ولما سمع الناس بخبر هذا الإنذار، اشتعلت حماستهم وأقبلوا على التطوع واجتمع الملك فيصل بمجلس الوزراء في 16 يوليو 1920 لبحث الإنذار وعارض العظمة الرضوخ فيما اتجه رأى الأغلبية إلى قبول الإنذار الفرنسى وقبل فيصل الإنذار بموافقة وزرائه وبدأت الحكومة تسريح الجيش دون خطة أو نظام واختلطوا بالجماهير الغاضبة بسبب قبول الإنذار وساد الاضطراب وفى هذه الأجواء المضطربة كان الجيش الفرنسى على مشارف دمشق بقيادة گورو في 21 يوليو 1920 بعد انسحاب الجيش العربى وأوقف فيصل تسريح الجيش وتقدم يوسف العظمة لقيادة الجيش السورى في الوقت الذي زحف فيه الجيش الفرنسى نحو خان ميسلون وخرج واشتبك مع القوات الفرنسية «زي النهارده» فى24 يوليو1920 في معركة غير متكافئة، هي معركة ميسلون والتى كان النصر حليف الفرنسيين كما استشهد يوسف العظمة.