«زي النهارده».. التوقيع على «معاهدة لوزان» 24 يوليو 1922

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عقدت الدولتان الصفوية والعثمانية اتفاقية «أماسيا» في عام ١٥٥٥، وهى أول معاهدة رسمية بينهما، وتم بموجبها تعيين الحدود بينهما، وتقسيم كردستان في مناطق«شهر زور»و«قارص» و«بايزيد» وهى مناطق كردية تماماوجاءت بعد هذه المعاهدة معاهدات أخرى منها«زهاو»و«أرضروم الأولى» و«الثانية» وصولاً لاتفاقية طهران١٩١١واتفاقيةتخطيط الحدود في ١٩١٣وكل هذه المعاهدات كرست تقسيم كردستان،ثم كانت اتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦التى حطمت آمال الأكراد بتدويل القضية وكان حل المشكلة الكردية قد برزت إمكانيته لأول مرة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مع إيجاد منطقة عازلة بين أتراك الأناضول والأقوام الذين يتحدثون اللغة التركية في آسيا الوسطى وحاول الأكراد توصيل مشكلتهم للعالم عبر تصعيدها إلى مؤتمر الصلح في باريس ١٩١٩وصولا إلى معاهدة سيفرعام ١٩٢٠، التي نصت على حل المشكلة الكردية على مراحل، وقد وصف مصطفى كمال أتاتورك هذه المعاهدة بأنها بمثابة حكم الإعدام على تركيا ،ووضع العراقيل أمامها، فبقيت حبرا على ورق،ثم أعيد طرح القضية عام ١٩٢١فى مؤتمرلندن،حيث اعتزم الحلفاءإعطاء تنازلات مهمة في هذه القضية وأصرت تركيا على أن هذا شأن داخلى إلى أن جاءت معاهدة لوزان التي تم توقيعها «زى النهارده»فى ٢٤يوليو ١٩٢٣ بعد الانتصارات التي حققتها الحكومة التركية الجديدة على الجيش اليونانى، وتعهدت الحكومة التركية فيها بمنح معظم سكان تركيا الحماية التامة ومنح الحريات دون تمييز دون إشارة للأكراد، وعد الكرد هذه المعاهدة ضربة قاسية لهم.