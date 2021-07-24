أخبار عاجلة

أولمبياد طوكيو 2020.. مهاب إسحاق يتأهل إلى نهائي منافسات الغطس «3 أمتار متحرك» -
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تطعيم 8416 مواطنًا بلقاح كورونا في شمال سيناء

Print
تطعيم 8416 مواطنًا بلقاح كورونا في شمال سيناء تطعيم 8416 مواطنًا بلقاح كورونا في شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تطعيم 8416 مواطنًا بلقاح ، بمركز التطعيم ضد كورونا، في مستشفى العريش العام.

وأضاف شوكة، في بيان، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات رسمية.

من جانبه، أشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا