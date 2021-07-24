درجات الحرارة اليوم في الكويت السبت 24_07_2021

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أكدت هيئة الارصاد الجوية الكويتية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت أن طقس اليوم السبت 24_07_2021 من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة وتصل درجات الحرارة العظمى في متوسطاتها على البلاد إلى مايقرب من 49 درجه بينما يتوقع أن تصل متوسط درجة الحرارة الصغرى إلى حوالى 33 درجة .

حيث تتفاوت درجات الحرارة في شدتها في انحاء اليوم بين الطقس الحار والشديد الحرارة على كافة انحاء الكويت .

ويكون توقعه كالتالى:

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10- 42 كم/ساعة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08- 30 كم/ساعة .



درجة الحرارة العظمى: 49°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى: 33°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 1- 4 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج- ارتفاع الموج: 1- 3 قدم.

درجات الحرارة المتوقعه اليوم على مدن الكويت

مدينة الكويت 49 37

مطار الكويت 49 33

العبدلي 49 32

الجهراء 50 34

السالمية 45 37

الأحمدي 47 37

جال اللياح 49 32

الوفرة 49 32

السالمي 47 32

مطربة 50 30