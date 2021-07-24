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هشام حطب يزور منتخب اليد قبل مواجهة البرتغال

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هشام حطب يزور منتخب اليد قبل مواجهة البرتغال هشام حطب يزور منتخب اليد قبل مواجهة البرتغال

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حرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على الاطمئنان على استعدادات منتخب كرة اليد اليوم قبل مواجهة منتخب البرتغال في أولى مباريات الفريق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

والتقى المهندس هشام حطب مع المدير الفني الإسباني لمنتخبنا لكرة اليد روبرتو جارسيا باروندو ومع اللاعبين في حضور الدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس البعثة وحضور أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وحرص على تحفيز الفريق والتأكيد على ثقة الجميع في قدرات منتخب كرة اليد مؤكدا تلبية كافة مطالب وتوفير كل سبل الراحة من أجل تحقيق أفضل النتائج.

المصرى اليوم

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