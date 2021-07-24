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إسرائيل: بحثنا مع أمريكا مبادرات لمساعدة السلطة الفلسطينية

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إسرائيل: بحثنا مع أمريكا مبادرات لمساعدة السلطة الفلسطينية إسرائيل: بحثنا مع أمريكا مبادرات لمساعدة السلطة الفلسطينية

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، بأن إسرائيل بحثت مع الولايات المتحدة، مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية.

وكتب جانتس في تغريدة عبر «تويتر»، اليوم الجمعة: «التقيت اليوم مع القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل، مايكل راتني».

وأضاف: «ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة».

وتابع جانتس: «في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي، سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية».

المصرى اليوم

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