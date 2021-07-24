للمرة الأولى.. الصين تفرض عقوبات على وزير أمريكي سابق وآخرين

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فرضت الصين عقوبات على أفراد أمريكيين، من بينهم وزير التجارة السابق ويلبور روس، ردا على العقوبات الأمريكية على مسؤولين صينيين في هونج كونج.

وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين تنفيذا لقانون جديد للرد على العقوبات الأجنبية صدر في يونيو، وتأتي قبل أيام من زيارة للصين من المقرر أن تقوم بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

كما فرضت الصين عقوبات على ممثلين حاليين أو سابقين لعدد من الهيئات من بينها لجنة الكونجرس التنفيذية الخاصة بالصين، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية الأمريكية الصينية.

ومن بين المؤسسات الأخرى التي ورد ذكرها المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، والمعهد الجمهوري الدولي، وهيومن رايتس ووتش، ومجلس الديمقراطية لهونج كونج الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان "أعد الجانب الأمريكي ما يسمى بتقرير النشاط التجاري والأعمال في هونج كونج وهو ما أساء على غير أساس إلى البيئة التجارية في هونغ كونغ، كما فرض عقوبات بلا سند من القانون على مسؤولين صينيين في هونج كونج ".

ومضت الوزارة قائلة "هذه الأعمال انتهكت القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية بصورة خطيرة، ومثلت تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إيجاز صحفي دوري إن الولايات المتحدة "لا تبالي" بالإجراء الصيني الذي جاء بعد أن أصدرت واشنطن تقرير الأعمال الخاص بهونج كونج في الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات على مزيد من المسؤولين الصينيين بسبب حملة بكين على الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة.