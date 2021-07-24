تفاصيل حالة الطقس اليوم .. أمطار وارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متقطعة على عدة أماكن فى السواحل الشرقية وجنوب البلاد، وتصل درجة الحرارة العظمي فى مصر إلي 42 درجة فى إدفو وأبو سمبل، مع استمرار الطقس اليوم شديد الحرارة جنوبًا حار على الوجه البحري والقاهرة.

تواصل درجات الحرارة الانخفاض حتى منتصف هذا الأسبوع، وتبدأ بعدها فى الارتفاع، وتنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا ويشهد الطقس في مصر نشاط للرياح على أماكن من الجمهورية.

يكون الطقس اليوم حار رطب فى القاهرة والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية أما فى جنوب البلاد وجنوب سيناء فيكون شديد الحرارة، وخلال الليل يكون معتدل الحرارة رطب فى جميع أنحاء مصر.

تتوقع خيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متقطعة على علي العريش ورفح وأبو سمبل وشلاتين وحلايب، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

تكون درجات الحرارة المتوقع اليوم فى القاهرة 34-24، كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة فى الإسكندرية 31- 23 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم قريبة الشبه بدرجات الحرارة الأمس كالآتي:

شبين الكوم 34-24، رفح 33-23، بورسعيد 32-24، المنصورة 33-24، بلطيم 32-23، سيوة 36-23، السويس 33-24، دمنهور 32-24، السلوم 32-23، الإسماعيلية 34-24، دمياط 32-23، طنطا 33-24، الزقازيق 34-24 درجة.

وتكون درجة الحرارة فى الأقصر 41-27، أبو سمبل وإدفو 42-29، بني سويف 36-25، أسيوط 37-25، المنيا 36-25، الفيوم 36-24، سوهاج 38-26، قنا 40-27، أسوان 41-28، الطور 36-25، شلاتين 37-27، العريش 33-24، حلايب 33-28، الغردقة 38-28، شرم الشيخ 38-28 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة هذا الأسبوع

تنخفض درجات الحرارة حتى منتصف هذا الأسبوع ثم تعود إلي الارتفاع التدريجي مرة أخري فى نهاية الأسبوع.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة غدًا وبعد غدٍ الإثنين للعظمى فى القاهرة والوجه البحري الأحد 34 درجة و37 للمحسوسة، وترتفع الثلاثاء إلي 36 للعظمى و38 للمحسوسة، ثم ترتفع مرة أخري الأربعاء والخميس لـ 38 للعظمى و40 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي فى السواحل الشمالية 30 درجة، و33 للمحسوسة حتى الثلاثاء، وترتفع الأربعاء والخميس لتصبح 33 للعظمى و35 للمحسوسة، أما فى جنوب سيناء تكون 37 للعظمى و40 للمحسوسة غدًا والإثنين وتكون من الثلاثاء حتى يوم الخميس العظمي 39 درجة و42 للمحسوسة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي غدًا الأحد في شمال الصعيد 35 درجة و37 للمحسوسة، وترتفع الإثنين إلي 36 للعظمي والمحسوسة 38، وتواصل الارتفاع الثلاثاء لتكون 37 للعظمي و38 للمحسوسة، وتصل الأربعاء الخميس إلي 39 للعظمى و41 للمحسوسة.

وتكون درجة الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد غدًا الأحد والثلاثاء 40 درجة للعظمى و41 للمحسوسة، وترتفع الإثنين إلي 41 للعظمى والمحسوسة 42، وتصل الأربعاء والخميس إلي 42 للعظمى و44 للمحسوسة.

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