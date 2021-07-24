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تأهل زيان السيسي لاعب منتخب السلاح لدور الـ16 لمنافسات فردي رجال سلاح السابر بعد التغلب على لاعب منتخب اللاجئين راشيتنكوف بنتيجة 15 -13 في مبارة دور ال32 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

يأتي هذا فيما تنطلق منافسات الجمباز بمواجهة عمر العربي فردي رجال الدور الأول تصفيات في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وفي السباحة فريدة عثمان 100 متر فراشة فردي سيدات تصفيات في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة و مروان القماش 400 متر فحرة فردي رجال تصفيات في تمام الساعة السابعة و49 دقيقة.