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استطلاع رأي أمريكي: نسبة تأييد الأمريكيين لبايدن تنخفض إلى 50% لأول مرة

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استطلاع رأي أمريكي: نسبة تأييد الأمريكيين لبايدن تنخفض إلى 50% لأول مرة استطلاع رأي أمريكي: نسبة تأييد الأمريكيين لبايدن تنخفض إلى 50% لأول مرة

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انخفضت نسبة تأييد الأمريكيين لرئيسهم جو بايدن إلى 50 بالمئة للمرة الأولى منذ توليه منصبه، وفق ما أظهرته بيانات استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» للأبحاث في يوليو ونشرته يوم الجمعة.

ووفقا للنتائج التي تم الحصول عليها، فإن 45 بالمئة من الأمريكيين لا يوافقون على أنشطة بايدن كرئيس، فيما قال 5 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يملكون موقفا محددا بهذا الصدد، وفق ما نقلت قناة « اليوم».

وأيد 50 بالمئة فقط من المستجوبين عمل بايدن، ما يمثل انخفاضا بـ6 نقاط مئوية عما كان عليه التأييد في يونيو، حيث تحدث وقتها 56 بالمئة من المشاركين بشكل إيجابي عن أنشطة الرئيس.

واختلف تقييم أداء بايدن باختلاف الانتماء الحزبي للمستجوبين، إذ أيده 90 بالمئة من أنصار الحزب الديمقراطي و12 بالمئة فقط من الجمهوريين.

المصرى اليوم

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