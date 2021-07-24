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أمريكا ترد على عقوبات الصين: لن توقفنا

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أمريكا ترد على عقوبات الصين: لن توقفنا أمريكا ترد على عقوبات الصين: لن توقفنا

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دان البيت الأبيض العقوبات الصينية على كيانات ومواطنين أمريكيين، مؤكدا أن الخطوة الصينية هذه لن توقف الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، منذ قليل: «اطلعنا على الأنباء حول أن الصين فرضت عقوبات ضد عدد من الأفراد والشركات، بمن فيهم مسؤول واحد في الإدارة السابقة».

وأكدت أن «هذه الأعمال لن توقفنا ونحن عازمون على تطبيق عقوباتنا»، مضيفة أن خطوة الصين هي «دليل آخر على معاقبة الصين لمواطنيها وشركاتها ومنظمات المجتمع المدني بهدف إرسال إشارة سياسية، وأنها تظهر تردي المناخ الاستثماري وزيادة المخاطر السياسية في الصين».
وأضافت أن الحزبين الأمريكيين يعارضان الأعمال التي تستهدف «من يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، مشيرة إلى أن «محاولات الصين لتهديد منظمات غير الحكومية المعترف بها دوليا يدل على عزلتها في العالم».

وكانت الصين قد أعلنت عن فرض عقوبات على 7 مسؤولين أمريكيين سابقين وكيانات ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة في وقت سابق على مسؤولين صينيين بسبب هونج كونج وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

ومن بين المسؤولين الأمريكيين السابقين الذين طالتهم العقوبات الصينية وزير التجارة السابق ويلبور روس.

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