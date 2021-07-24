اللجنة الأوليمبية تشيد بالشكل المشرف للبعثة المصرية

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أعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن سعادتهبالظهر المشرف الذي ظهرت به بعثة مصر في حفل افتتاح البطولة والذي أقيم بدون حضور جماهير بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهةفيروس كورونا.

وأشاد المهندس هشام حطب بالتنظيم الذي ظهرت عليه بعثة مصر في طابور الإفتتاح والذي تم الترتيب له جيدا خلال الساعات التي سبقتحفل الافتتاح حتى تظهر البعثة المصرية بشكل مشرف يليق بإسم ومكانة مصر.

وأكد المهندس هشام حطب أن ظهور البعثة بشكل جيد في حفل الافتتاح من الموضوعات المهة التي تعبر عن كل دولة ولذلك كان هناك إهتمامكبير من قبل إدارة البعثة بمراجعة كافة التفاصيل حتى نظهر بالشكل اللائق الذي ظهرنا به خلال حفل الافتتاح