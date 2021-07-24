أخبار عاجلة

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اللجنة الأوليمبية تشيد بالشكل المشرف للبعثة المصرية

Print
اللجنة الأوليمبية تشيد بالشكل المشرف للبعثة المصرية اللجنة الأوليمبية تشيد بالشكل المشرف للبعثة المصرية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن سعادتهبالظهر المشرف الذي ظهرت به بعثة مصر في حفل افتتاح البطولة والذي أقيم بدون حضور جماهير بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهةفيروس كورونا.

وأشاد المهندس هشام حطب بالتنظيم الذي ظهرت عليه بعثة مصر في طابور الإفتتاح والذي تم الترتيب له جيدا خلال الساعات التي سبقتحفل الافتتاح حتى تظهر البعثة المصرية بشكل مشرف يليق بإسم ومكانة مصر.

وأكد المهندس هشام حطب أن ظهور البعثة بشكل جيد في حفل الافتتاح من الموضوعات المهة التي تعبر عن كل دولة ولذلك كان هناك إهتمامكبير من قبل إدارة البعثة بمراجعة كافة التفاصيل حتى نظهر بالشكل اللائق الذي ظهرنا به خلال حفل الافتتاح

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020