ضيوف الرحمن ينهون مناسك الحج ويغادرون مكة

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أنهى حجاج بيت الله الحرام، أداء مناسك الحج برمى الجمرات الثلاث وطواف الوداع، أمس، وذلك بعدما أنهى حوالى 50 ألف حاج من المتعجلين، أمس الأول، المناسك وغادروا مكة المكرمة، وسط إجراءات صحية واحترازية فى موسم خلا من الإصابات بفيروس كورونا. وقبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، أكمل ضيوف الرحمن رمى الجمرات الثلاث فى ثالث أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى، وتم نقل الحجيج إلى جسر الجمرات والحرم المكى الشريف وفق خطة مفصلة إجرائيًا ووقائيًا

واستقبل المسجد الحرام قوافل حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا برمى الجمرات الثلاث، ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الإمكانات البشرية والتقنية وسبل الراحة للحجاج، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الجسدى.

وقال المتحدث الرسمى لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامى الشويرخ، إنه تم ضبط 87 مخالفًا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، فى مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التى تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، بتطبيق الغرامة المالية.

وأعلن وزير الصحة، توفيق بن فوزان الربيعة، نجاح خطة الحج الصحية، وخلوه من تفشى فيروس كورونا، وغيره من الأمراض الوبائية، وقال إن الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية فى التعامل مع الوضع الصحى للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذى استدعى اقتصار أداء الحج على 60 ألف حاج ممن تلقوا اللقاح، أسهمت فى الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

ورحبت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التى اتخذتها السعودية فى موسم الحج، للحد من انتشار كورونا، وضمان سلامة الحجاج.

من جانبه، حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، العاملين فى كافة إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، على مواصلة تقديم الجهود الميدانية المتميزة لخدمة حجاج بيت الله.

وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامى، أن 92% من إجمالى الحجاج غادروا أمس الأول، فى ثانى أيام التشريق، وأن المتبقين غادروا المشاعر المقدسة، أمس، بعد أدائهم طواف الوداع.