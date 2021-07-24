مجلس النواب يستأنف جلساته غدًا ويناقش قانون البحيرات والثروة السمكية

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يبدأ مجلس النواب اجتماعاته، غدًا، وتستمر لمدة 3 أيام، ويأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى، كما يناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ويناقش المجلس 60 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء، ومنها: اقتراح برغبة من العضو علاء سليمان، بشأن زيادة الحضّانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

والنائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والنائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن الإعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا فى مدارس مركز دار السلام بسوهاج. ومن بينها، أيضًا، اقتراح من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما بسوهاج، ومن النائبتين سوسن حسنى حافظ وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفنى الصناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به، واقتراحين من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بالمرج لإنشاء مدرسة تجريبية بالقاهرة.