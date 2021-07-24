أخبار عاجلة

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مجلس النواب يستأنف جلساته غدًا ويناقش قانون البحيرات والثروة السمكية

Print
مجلس النواب يستأنف جلساته غدًا ويناقش قانون البحيرات والثروة السمكية مجلس النواب يستأنف جلساته غدًا ويناقش قانون البحيرات والثروة السمكية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب اجتماعاته، غدًا، وتستمر لمدة 3 أيام، ويأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى، كما يناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ويناقش المجلس 60 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء، ومنها: اقتراح برغبة من العضو علاء سليمان، بشأن زيادة الحضّانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

والنائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والنائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن الإعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا فى مدارس مركز دار السلام بسوهاج. ومن بينها، أيضًا، اقتراح من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما بسوهاج، ومن النائبتين سوسن حسنى حافظ وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفنى الصناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به، واقتراحين من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بالمرج لإنشاء مدرسة تجريبية بالقاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا»

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

روحاني يحذر الحكومة الجديدة من أن تنفيذ قانون رفع العقوبات سيعطل التوصل لاتفاق مع الغرب

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة