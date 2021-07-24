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19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى ١٠٦ مشاركين

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19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى ١٠٦ مشاركين 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى ١٠٦ مشاركين

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أعلنت اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو أمس الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب، وذلك فى اليوم الذى ستنطلق فيه دورة الألعاب رسميا، وقالت اللجنة المنظمة فى تحديثها بأن هناك 3 رياضيين من بين المصابين الجدد.

وأشار التقرير إلى أن أحد الرياضيين كان على اتصال وثيق بلاعبة كرة الطائرة الشاطئية التشيكية التى ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس.

تأتى هذه الأخبار بعد أن شهدت اليابان، يوم الخميس الماضى، أعلى مستوى من أعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ يناير الماضى مسجلة 1979 حالة.

وبناء على أعداد الإصابات الأخيرة يرتفع إجمالى المصابين بين المشاركين فى الأوليمبياد منذ أول يوليو إلى 106 أشخاص.

فى سياق متصل، انطلقت دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو أمس الجمعة، فى ظل قيود وإجراءات أمنية مشددة، بحفل افتتاح مقرر فى العاصمة اليابانية بعد عام من التأجيل؛ بسبب انتشار المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت اليابان، الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأوليمبية الثانية والثلاثين، أمس انطلاق المنافسات الرياضية فى حفل افتتاح سيقام على الملعب الأوليمبى الجديد.

وبسبب القيود الصارمة لمنع انتشار الوباء، لم تحضر الجماهير فى المدرجات للمرة الأولى فى تاريخ الألعاب الأوليمبية.

واستضاف الملعب الأوليمبى، الذى يتسع لنحو 68 ألف متفرج، ما يقرب من 11.500 ألف رياضى قادمين من أكثر من 200 دولة و33 ، بالإضافة إلى أقل من ألف شخص من المدعوين، من بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولون أجانب، فضلا على 150 ممثلا عن سلطات محلية.

المصرى اليوم

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