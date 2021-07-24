أخبار عاجلة

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بسبب الحرارة الشديدة.. لاعبة قوس وسهم روسية تفقد وعيها

Print
بسبب الحرارة الشديدة.. لاعبة قوس وسهم روسية تفقد وعيها بسبب الحرارة الشديدة.. لاعبة قوس وسهم روسية تفقد وعيها

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعرضت رامية السهم الروسية، سفيتلانا جومبويفا، للإغماء، أثناء منافسات الدور التمهيدى لمسابقة القوس والسهم بأوليمبياد طوكيو 2020؛ بسبب الحرارة فى العاصمة اليابانية.

أثناء مشاركتها فى المنافسات الفردية، أمس الجمعة، فى وقت كانت تبلغ فيه درجة الحرارة 30 درجة مئوية بنسبة رطوبة 60%، سقطت صاحبة الـ23 عامًا مغشيًا عليها بعد مراجعة نتيجتها النهائية.

واستعادت اللاعبة وعيها بعدما حصلت على المساعدة من الفريق الطبى وزملائها بالوفد الروسى، الذى ينافس بلا علم، من خلال اللجنة الأوليمبية الروسية، حسبما أفادت صحيفة (سبورت نيبون أنينيكس) اليابانية. ومن المفترض أن تشارك «جومبويفا» فى منافسات الفرق، المقررة غدًا الأحد، ثم فى دور إقصائى فردى يوم الخميس المقبل.

فى سياق متصل، انطلقت دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، أمس الجمعة، فى ظل قيود وإجراءات أمنية مشددة، بحفل افتتاح مقرر فى العاصمة اليابانية بعد عام من التأجيل بسبب انتشار المستجد (كوفيد- 19).

وأعلنت اليابان، الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأوليمبية الثانية والثلاثين، أمس، انطلاق المنافسات الرياضية فى حفل افتتاح سيُقام على الملعب الأوليمبى الجديد.

وبسبب القيود الصارمة لمنع انتشار الوباء، لم تحضر الجماهير فى المدرجات، للمرة الأولى فى تاريخ الألعاب الأوليمبية.

واستضاف الملعب الأوليمبى، الذى يتسع لنحو 68 ألف متفرج، ما يقرب من 11500 رياضى، قادمين من أكثر من 200 دولة و33 ، بالإضافة إلى أقل من ألف شخص من المدعوين، من بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون أجانب، فضلًا عن 150 ممثلًا عن سلطات محلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

وزير الرياضة يشهد البطولة العربية المصرية للاسكواش

وزير الرياضة يشهد البطولة العربية المصرية للاسكواش

وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بنادي الجمارك بالتجمع

وزير الرياضة يقوم بجولة تفقدية بنادي الجمارك بالتجمع