أوليمبياد طوكيو الأغلى فى التاريخ بـ 15 مليار دولار

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انطلقت دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، أمس الجمعة، فى ظل قيود وإجراءات أمنية مشددة بحفل افتتاح مقرر فى العاصمة اليابانية بعد عام من التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأعلنت اليابان، الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأوليمبية الثانية والثلاثين، أمس، انطلاق المنافسات الرياضية فى حفل افتتاح سيقام على الملعب الأوليمبى الجديد.

وبسبب القيود الصارمة لمنع انتشار الوباء، لم تحضر الجماهير فى المدرجات للمرة الأولى فى تاريخ الألعاب الأوليمبية.

واستضاف الملعب الأوليمبى، الذى يتسع لنحو 68 ألف متفرج، ما يقرب من 11.500 رياضى قادمين من أكثر من 200 دولة و33 رياضة، بالإضافة إلى أقل من ألف شخص من المدعوين، من بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولون أجانب، فضلا عن 150 ممثلا عن سلطات محلية.

وستشهد أغلى دورة ألعاب فى التاريخ (15.4 مليار دولار) أكبر انتشار أمنى فى اليابان، حيث سينتشر 8.500 جندى من قوات الدفاع الذاتى و60 ألف شرطى للقيام بدوريات فى الشوارع و42 مقرًا رياضيًا.

وستقام دورة الألعاب الأوليمبية فى الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، وسط حالة طوارئ فى العاصمة المضيفة التى تعانى من موجة جديدة من الإصابات.. وفى الأيام الأخيرة أضافت ما يقرب من ألفى حالة إصابة يومية، وهو رقم لم تصل إليه منذ يناير الماضى، الأمر الذى يقلق السلطات اليابانية.

فى سياق متصل، يعد الملعب الأوليمبى الجديد هو رمز هذه الأوليمبياد. فقد بُنى على أساس الاستاد الأوليمبى القديم الذى استضاف دورة عام 1964، وهو معروف لدى سكان طوكيو باسم «كوكو- ريتسو»، أى الملعب الوطنى. ولا يمكن لمقاعده البالغ عددها 68 ألفا أن تستوعب إلا عشرة آلاف متفرج كحد أقصى، بسبب اللوائح المطبقة من قبل المنظمين للدورة والتى ستسمح فقط بـ 50% من السعة الجماهيرية فى جميع الأماكن، طالما أنها لا تتجاوز الرقم الأقصى البالغ 10 آلاف متفرج.

والمنشآت السبع الأخرى المبنية حديثًا هى: المركز المائى، الذى سيستضيف منافسات السباحة؛ وملعب أرياكى بارك للتنس، وملعب أرياكى أرينا للكرة الطائرة؛ وملعب أوى للهوكى على العشب، وحديقة يومينوشيما للرماية؛ وقناة فوريست سى للتجديف والشراع؛ ومنتزه كاساى للتجديف فى المياه البرية.

تم بناء هذه المبانى السبعة الجديدة فى منطقة خليج طوكيو، وهى مساحة تضم معظم المنشآت الأوليمبية حتى عشرين، خاصة فى منطقتى أرياكى وأوديبا وفى الجزر الاصطناعية فى المناطق المحيطة حيث تقام معظم المنافسات المائية، باستثناء مسابقات الشراع التى ستتم فى ميناء انوشيما الرياضى، الذى يوجد فى مدينة فوخيساوا فى ضواحى كانجاوا على بعد 50 كلم جنوب طوكيو، وركوب الأمواج فى شاطئ ايشونميا على بعد حوالى 80 كيلومترًا غرب العاصمة اليابانية. ومن الأماكن الأخرى التى يتباهى بها سكان طوكيو ملعب يويوجى الوطنى المجهز لاستضافة كرة اليد؛ ونيبون بودوكان الذى سيكون مسرحا لمنافسات الجودو، وهى الرياضة الوطنية اليابانية، ورياضة الكاراتية التى ستشارك لأول مرة فى الأوليمبياد؛ وملعب أرينا كوكوجيكان، وهو مكان معتاد للسومو تم تجهيزه لمسابقات الملاكمة، ومركز أرياكى للجمباز.

وتستحق كرة القدم فصلًا منفصلًا، لأن منافسات الرجال والسيدات فى هذه الرياضة ستقام فيما يصل إلى سبعة ملاعب: الملعب الأوليمبى الذى سيستضيف نهائى السيدات فى 6 أغسطس، وملاعب طوكيو (بسعة 48 ألف متفرج)، وسابورو (41 ألف مشجع)، ومياجى (49 ألفا)، وكاشيما (40 ألفا)، وسايتاما (64 ألفا) ويوكوهاما (72 ألفا)، حيث ستقام المباراة النهائية للرجال فى 7 أغسطس.