صحيفة بريطانية: صلاح لاعب طموح للغاية ويرغب أن يصبح الأفضل في العالم

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أكدت صحيفة (ميرور) البريطانية أن النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، لاعب طموح للغاية، ويرغب أن يصبح الأفضل في العالم.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، إلى أن هذا الحلم قد يتحقق في حال الانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني «برشلونة أو ريال مدريد»، لكنه من غير الواضح إذا كانت الأوضاع المالية تسمح للناديين بالتعاقد مع صلاح أم لا.

وقالت إن صلاح يحب ليفربول، لكنه لا يخطط للبقاء معه حتى نهاية مسيرته الكروية.

وأضافت أن هذا هو سبب إجراء صلاح عدة مقابلات صحفية في آخر 12 شهرًا، والتي ألمح فيها إلى الخطوة التالية في مسيرته الكروية.

يذكر أن محمد صلاح تعاقد مع الريدز في صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي، وينتهي عقده في يونيو 2023.