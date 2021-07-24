المصرية الزهراء شعبان تودع منافسات 10 متر رماية فى أولمبياد طوكيو 2020

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ودعت الزهراء شعبان، لاعبة منتخب مصر للرماية، منافسات 10 متر بندقية هواء بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخرجت لاعبة مصر من المراكز الثمانى الأولى في تصفيات 10 متر بندقية هواء، لتودع المنافسات، حيث تتأهل أول 8 لاعبات للنهائى.

وتلعب الزهراء شعبان في منافسات 50 متر بندقية 3 أوضاع يوم 31 يوليو الجاري.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهى 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتا السلاح والرماية هما الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة.

بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.