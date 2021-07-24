نقيب الممثلين ينفي وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

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نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها مازالت تتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات صحفية، إن «الخبر الذي تم تداوله بشأن وفاة الفنانة دلال بد العزيز شائعة سخيفة»، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بالحالة الصحية للفنانين.

من جهته، قال الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم: «كل ما تردد عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز مجرد شائعات».

وأعرب رضوان عن استيائه الشديد إزاء الشائعات المتكررة عن وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، وطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.

وتتواجد الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز في المستشفى منذ قرابة الـ 90 يوما بسبب مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وتعاني من نقص في الأكسجين، وهو ما يؤثر على نشاط بعض الأجهزة الحيوية في الجسم.