بكلمات مؤثرة.. حماقي يتغزل في شريهان بعد عرض «كوكو شانيل»

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تغزل المطرب محمد حماقي بكلمات مؤثرة في حب الفنانة شريهان عن توهجها وتألقها في مسرحيتها الأخيرة «كوكو شانيل» وذلك عبر حسابه الخاص على «إنستجرام».

وقال حماقي عبر «انستجرام»: «العيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم وانا حسيت بده جدا لما اتفرجت على كوكو شانيل، كانك معينين وكأنك عمري ما نزلتي من على خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة اوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهي البساطة ومنتهي السحر».

وأضاف حماقي: «العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرا عالعمل العظيم ده وشكرا انك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية».