العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

سيران كافيرلى رسام من أذربيجان

ننشر فى هذه الصفحة أسبوعيًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم، ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرا على مدار الأسبوع.

تصبيرة

صيانة

باسبور بونيكيو

إعلام

تباعد اجتماعى

البحث فى جوجل عن مياه الشرب

قلب الأم

الطفولة تنتصر

الفأر على السوشيال ميديا أسد