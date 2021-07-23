صحيفة بريطانية : محمد صلاح يرحل عن ليفربول لهذا السبب

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زعم تقرير صحفي، نشرته صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، يعتزم ترك ليفربول قبل انتهاء عقده مبررة ذلك بعدة أسباب.

قال تقرير نشرته صحيفة «ميرور»البريطانية، إن محمد صلاح يفضل الرحيل قبل نهاية عقده عن ليفربول، حيث إنه لا يخطط للاعتزال بين أسوار ملعب «أنفيلد».

وحول السبب أضاف التقرير أن اللاعب المصري يحرص على تعزيز مسيرته بالبحث عن تحدٍّ جديد بشكل أكبر، على الرغم من أنه يعشق نادي ليفربول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى إجراء صلاح عددًا من المقابلات، خلال الأشهر الـ12 الماضية، التي شهدت تلميحات عن الخطوة التالية في مسيرته.

وأوضحت أن محمد صلاح يرغب في الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين، لافتة إلى أنه سيحصل على ذلك التقدير من أندية مثل برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، إلا أن الأوضاع المالية في الناديين تحول دون ذلك.