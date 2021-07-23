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عميد السلك الدبلوماسي في جيبوتي يهنئ قيادة المملكة بنجاح موسم حج هذا العام

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عميد السلك الدبلوماسي في جيبوتي يهنئ قيادة المملكة بنجاح موسم حج هذا العام عميد السلك الدبلوماسي في جيبوتي يهنئ قيادة المملكة بنجاح موسم حج هذا العام
ثمن دور وجهود في خدمة ضيوف الرحمن

عميد السلك الدبلوماسي في جيبوتي يهنئ قيادة المملكة بنجاح موسم حج هذا العام

تقدم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي ضياء الدين سعيد بامخرمة، بالأصالة عن نفسه وباسم سفراء الدول الإسلامية المعتمدة لدى المملكة؛ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية وأمير منطقة مكة المكرمة ووزير الحج وكافة العاملين في موسم حج هذا العام 1442هـ بالتهنئة الحارة لنجاح الموسم بكفاءة عالية برغم الاستثناءات المتخذة في ظل جائحة كورونا المستجد.

وثمن في برقيته الدور العظيم لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الحجاج ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، منذ أن وحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الجزيرة العربية وأمن طرق الحجاج ليسير من بعده أبناؤه البررة في تقديم هذه الخدمات الجليلة حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

كما شكر لوزير الخارجية دوره في تيسير أداء الدبلوماسيين مناسك الحج ليحققوا بذلك عالمية المشاركة في موسم حج هذا العام 1442هـ والتي لم تتعطل برغم الجائحة لعامين متوالين بفضل حكمة وحنكة قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد أيضاً أن نجاح موسم هذا العام استمرار للنجاحات المتوالية كل عام بحسن إدارة الحشود والتفويج العظيم للملايين الذين يتحركون معاً في زمن وجيز محدود، وأكد عميد السلك الدبلوماسي بقوله: المملكة قادرة بما حباها الله من نعم وإمكانيات على تحقيق كل المتاح بفضل الله ومن ثم بفضل حكمة قيادتها المباركة التي نسأل الله لها التوفيق والسداد.

كما هنأ السفير الجيبوتي ضياءالدين بامخرمة، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً الله تعالى أن يعيدها أعواماً مديدة والأمة الإسلامية ترفل بأثواب العز والخير.الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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