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الاحتفال بالعيد الـ 69 لثورة 23 يوليو بعروض فرق الفنون الشعبية في أسوان

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الاحتفال بالعيد الـ 69 لثورة 23 يوليو بعروض فرق الفنون الشعبية في أسوان الاحتفال بالعيد الـ 69 لثورة 23 يوليو بعروض فرق الفنون الشعبية في أسوان

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شهدت حديقة بلازا درة النيل عروض فرق الفنون الشعبية والكورالية بالتعاون مع مديرية الثقافة في إطار إحتفال محافظة أسوان بالعيد الـ 69 لثورة 23 يوليو ووسط حضور جماهيرى كبير وفرحة الأهالى.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بفتح درة النيل أمام المواطنين والزائرين بمناسبة عيد الأضحى، بالإضافة إلى استضافة فرقة أبوسمبل للفنون الشعبية وفرقة كورال الأطفال لتقديم فقرات فنية وتراثية، وأيضاً الأغانى الوطنية والحماسية، بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان .

الجدير بالذكر بأن بلازا درة النيل تأتى ضمن مشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان، التي تشمل أيضاً ميدان المحطة والسوق السياحى القديم لتصبح المتنفس الطبيعي أمام العائلات والأسر والمواطنين لقضاء أوقات سعيدة وللأستمتاع بجمالها .

المصرى اليوم

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