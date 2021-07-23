غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التركية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات التركية، الجمعة أن قاربا يقل عشرات المهاجرين قد غرق قبالة سواحلها، لافتًا إلى أن قوات خفر السواحل لا تزال تقوم بالبحث والإنقاذ. ولم تورد السلطات التركية أية معلومات فورية حول جنسية المهاجرين على متن القارب الغارق.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة أن مركب مهاجرين على متنه 45 شخصا قد غرق قبالة سواحل جنوب غرب تركيا، فيما بدأ خفر السواحل عمليات البحث والإنقاذ لانتشال القارب المفقود «بعد تلقي معلومات حول غرقه الخميس على بعد 260 كلم قبالة ساحل بلدة كاش السياحية، بحسب بيان رسمي للوزارة

يذكرأنه كثيرا ما يلجأ المهاجرون غير الشرعيين إلى الانطلاق من تركيا للوصول إلى دول مزدهرة في الاتحاد الأوروبي، عبر اليونان؛ إذ يعتمد الكثيرين على مهربين ويجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب مكتظة.

يذكر كذلك أنه في 2016 عقدت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يقضي بوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا. وفي مارس 2020 أرسلت رئيسة المفوضية الأوروبية (الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي) رسالة قوية لدعم اليونان في محاولاتها منع المهاجرين القادمين من تركيا من دخول أراضيها. وقالت أورسولا فون دير لاين «إن أولويتنا الأولى هي ضمان الحفاظ على النظام على حدود اليونان الخارجية، التي هي أيضاً حدود أوروبية». ووعدت اليونان التي سمّتها «الدرع الأوروبية» لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا بمعونة مالية قدرها 700 مليون يورو (780 مليون دولار).