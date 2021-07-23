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أخلت السلطات الصينية سكان مدينة «خانان»، اليوم الجمعة، عبر جسور عائمة، وعلى متن جرافات، بعدما أغرقتها مياه الفيضانالت تمامًا.

وحسبما ما جاء بوكالة الأنباء الفرنسية أنه لا تزال العديد من المدن الواقعة، وسط الصين غارقة بمياه الفيضانات، التي أعقبت موجة أمطار غزيرة أودت بحياة 33 شخصاً، وعدد من المفقودين.

بعدما أغرقتها الفيضانات.. الصين تخلي مدينة بالجرافات والقوارب

وشهدت خنان_ ثالث مقاطعة في الصين من حيث عدد السكان والتى يسكنها قرابة مائة مليون نسمة_ متساقطات قياسية في الأيام الأخيرة حوّلت شوارعها إلى سيول وحلية، ما أدى إل تضرر عاصمتها «تشنجتشو» بعدما اجتاحت السيول مترو الأنفاق بها، الثلاثاء الماضي، ما أودى بحياة 12 شخصاً.

واستخدمت السلطات الصينية اليوم الجمعة، مضخات ضخمة لسحب كميات المياه الهائلة المتراكمة في شوارع المدينة التي يبلغ تعدادها 10 ملايين نسمة، عبر رجال الإطفاء والإنقاذ وقوات الطواريء في البلاد.

بعدما أغرقتها الفيضانات.. الصين تخلي مدينة بالجرافات والقوارب

وحسبما ورد بوكالة الأنباء الفرنسية، تمنع قوات الأمن الصينية المتفرجين والصحافيين من توثيق المشهد والتقاط صور ومقاطع فيديو.

ومن المرجح العثور على جثث داخل مركبات غرقت في المياه، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي انهمرت أثناء الليل بفيضانات في شمال المقاطعة، وعلى بعد 90 كلم من تشنجتشو؛ إذ باتت مدينة شينشيانج والمناطق المحيطة بها معزولة عن العالم.

بعدما أغرقتها الفيضانات.. الصين تخلي مدينة بالجرافات والقوارب

وأفاد تلفزيون «سي سي تي في» الصيني الرسمي عن فيضان نهر وي بث مشاهد لدى النهر لمسعفين يستخدمون جسوراً عائمة لإجلاء السكان؛ إذ وغرقت مساحات لا تُحصى من الأراضي الزراعية بالمياه، ولم يعد بالإمكان رؤية سوى رؤوس الأشجار.

بعدما أغرقتها الفيضانات.. الصين تخلي مدينة بالجرافات والقوارب

ويشير الخبراء إلى أن التغير المناخي يقف وراء أسوأ أمطار شهدتها المنطقة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية قبل ستين عاماً.و تراقب الصين حالياً بقلق تقدم الإعصار «إن - فا» مع أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى أكثر من 130 كلم في الساعة، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية، ويفترض أن يلامس الإعصار الأرض اعتباراً من غدٍ (السبت)، في منطقة شنغهاي التي يقطنها عشرات ملايين السكان حسبما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.