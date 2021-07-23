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فرضت السلطات الأسترالية غرامة مقدارها 2.6 مليون جنيه استرليني على شركة كبرى زعمت أنها تنتج ملابس تقي من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أوردته شبكة «بي بي سي» روجت شركة«لورنا جين» في وقت سابق أن لديها خط انتاج لملابس تقي م عدوى فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن أن الثياب التي تروجها تستخدم تقنية تحول دون التقاط مرتديها الجراثيم.

وقال القاضي الذي نطق بالحكم إن هذا الادعاء «استغلالي، يتصيد الزبائن ويشكل خطورة عليهم».وفي السياق ذاته قبلت الشركة بالحكم بالتغريم وقال مدير الشركة، بيل كلاركسون، أن مورد البضاعة قد ضلل الشركة، وأنهم اشتروا منه بضاعة لا تفي بالمواصفات التي روجت الشركة عنها.

مضيفًا أن «موردوا هذه الملابس جعلونا نعتقد أن التقنية التي تستخدم في الملابس قد بيعت في أماكن أخرى في أستراليا والولايات المتحدة والصين وتايوان وإنها تقي من البكتيريا والفيروسات، كنا نعتقد أننا نقدم لزبائننا شيئا مفيدا».

وبحسبا أوردته «بي بي سي» رفعت مفوضية التنافس والمستهلكين الأسترالية القضية، بعد أن بدأت الشركة بترويج هذه الملابس في يوليو الماضي. وورد في حيثيات الحكم أن شركة «لورنا جين» خدعت الزبائن وادعت أن ما تروجه قائم على أساس علمي وتكنولوجي.

وفرضت المحكمة الغرامة على الشركة بسبب ترويجها ادعاءات مضللة للزبائن، زنقلت شبكة «بي بي سي» عن رود سيمز مدير مفوضية التنافس والمستهلكين الأستراليين قوله: أن سلوك الشركة كان فظيعا وغير مقبول لكونه روج ادعاءات تتعلق بالصحة العامة رغم عدم وجود أساس لها«وأن»الحملة الترويجية للشركة كانت قائمة على استغلال الحاجة الماسة للمستهلكين للوقاية من الوباء العالمي«.

واعترفت الشركة أن مؤسستها «لورنا جين كلاركسون» اقرت البضاعة وفوضت ترويجها وأدلت بتصريحات غير صحيحة في بيان صحفي وفي فيديو روج على موقع «إنستجرام».

وقال القاضي إنه أخذ بعين الاعتبار أن قرار الترويج جاء من مستويات عليا في إدارة الشركة. كما أصدر تعليمات لشركة لورنا جين التي تأسست قبل 30 عامًا وتسوق بضاعتها في كل من أستراليا والولايات المتحدة ونيوزلندا وسنغافورة بنشر معلومات تصحح ما روج من قبل.

وكانت الشركة قد غرمت بمبلغ 40 ألف دولار أسترالي الأسبوع الماضي من قبل سلطة تنظيم ومراقبة البضاعة العلاجية. وحسبما أورده موقع «بي بي سي» جاء في بيان السلطات الأسترالية أن «هذا النوع من الإعلانات يمكن أن تكون له آثار ضارة على المجتمع الأسترالي، بخلق شعور زائف بالأمان مما يشجع الناس على أن يكونوا أقل حرصا بخصوض النظافة والتباعد الاجتماعي.