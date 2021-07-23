الاتحاد الأوروبي يصادق على استخدام لقاح «موديرنا» للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما

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صادقت وكالة الأدوية الأوروبية، على استخدام لقاح «موديرنا» ضد فيروس كورونا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوكالة، اليوم الجمعة: «بعد تقييم المعلومات الموجودة قد توصي وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام لقاح (موديرنا) لتطعيم المراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. ويتم حقن اللقاح على جرعتين في عضلة الكتف بفاصل 4 أسابيع».

وحتى الآن يستخدم لقاح «موديرنا» في الاتحاد الأوروبي للأشخاص البالغين من العمر 18 عاما. وكان الاتحاد الأوروبي يستخدم لتلقيح المراهقين البالغين من العمر 12 عاما لقاح «فايزر».

في المجموع تمت الموافقة في الاتحاد الأوروبي على 4 لقاحات كورونا وهي فايزر، وموديرنا، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون.