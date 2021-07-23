موسيماني يثير الجدل: لا أقول إن لاعبي الأهلي لا يشربون الكحول

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قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الكرة المصرية تشبه كثيرا الكرة الأوروبية وذلك خلال حوار مطول مع إذاعة "SAfm" الجنوب إفريقية.

وأضاف المدرب الفائز مؤخراً بلقب دوري أبطال افريقيا «كرة القدم هنا في مصر تتمتع بقوة بدنية أكثر على خلاف جنوب إفريقيا ليست كذلك، هُنا أشبه بأوروبا، لديهم جودة وتكنيك».

وتحول موسيماني للحديث حول جهاز قياس الكحول قائلاً «عندما كنت في صن داونز كنت أستخدم جهاز قياس الكحول، ولكنني لا أستخدمه هُنا، أنا لا أقول إن لاعبي فريقي لا يشربون، لكن 90% منهم لا يشربون بالفعل».

وأكمل بيتسو موسيماني حديثه بشرح رحباه نحو النجمة العاشرة في تاريخ الأهلي، مؤكداً أنه واجه فريق كايزر تشيفز بكل جدية رغم الترشيحات التي كانت تصب في صالح حامل اللقب.

واختتم حديثه «كنت أعرف أن خاما بيليات سيلعب كبديل، واعتقدت لياندرو كاسترو سيلعب أيضًا لأن باكستر (مدرب كايزر تشيفز)، يُحب الاعتماد على أصحاب الخبرة».