أخبار عاجلة

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك» -
تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
مباراة البرازيل مباشر الآن ضد المكسيك في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

موسيماني يثير الجدل: لا أقول إن لاعبي الأهلي لا يشربون الكحول

Print
موسيماني يثير الجدل: لا أقول إن لاعبي الأهلي لا يشربون الكحول موسيماني يثير الجدل: لا أقول إن لاعبي الأهلي لا يشربون الكحول

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الكرة المصرية تشبه كثيرا الكرة الأوروبية وذلك خلال حوار مطول مع إذاعة "SAfm" الجنوب إفريقية.

وأضاف المدرب الفائز مؤخراً بلقب دوري أبطال افريقيا «كرة القدم هنا في تتمتع بقوة بدنية أكثر على خلاف جنوب إفريقيا ليست كذلك، هُنا أشبه بأوروبا، لديهم جودة وتكنيك».

وتحول موسيماني للحديث حول جهاز قياس الكحول قائلاً «عندما كنت في صن داونز كنت أستخدم جهاز قياس الكحول، ولكنني لا أستخدمه هُنا، أنا لا أقول إن لاعبي فريقي لا يشربون، لكن 90% منهم لا يشربون بالفعل».

وأكمل بيتسو موسيماني حديثه بشرح رحباه نحو النجمة العاشرة في تاريخ الأهلي، مؤكداً أنه واجه فريق كايزر تشيفز بكل جدية رغم الترشيحات التي كانت تصب في صالح حامل اللقب.

واختتم حديثه «كنت أعرف أن خاما بيليات سيلعب كبديل، واعتقدت لياندرو كاسترو سيلعب أيضًا لأن باكستر (مدرب كايزر تشيفز)، يُحب الاعتماد على أصحاب الخبرة».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020