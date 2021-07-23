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حريق هائل بمنطقة البارودية البحرية في الفيوم

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حريق هائل بمنطقة البارودية البحرية في الفيوم حريق هائل بمنطقة البارودية البحرية في الفيوم

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نشب حريق هائل في أحد المنازل بمنطقة البارودية البحرية، خلف مسجد عثمان بن عفان، بمحافظة الفيوم، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة بوجود حريق هائل بمنطقة البارودية البحرية خلف مسجد عثمان بن عفان دون حدوث إصابات.

على الفور انتقلت سيارات وقوة من الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وبالفحص المبدئى للمنزل تبين أن السبب وراء الحريق ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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