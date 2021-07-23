أخبار عاجلة

تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو) -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس -
أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
باولن فوافي يكشف كواليس أزمته مع مصر للمقاصة -
تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر لكرة اليد ضد ألمانيا مباشر الآن -
السودان يحذر من وصول مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان اليوم -
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أذربيجان تعلن عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من الجانب الأرميني

Print
أذربيجان تعلن عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من الجانب الأرميني أذربيجان تعلن عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من الجانب الأرميني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، عن مقتل أحد عسكرييها في إطلاق نار من قبل القوات الأرمينية استهدف مواقع على الحدود بين الطرفين.

وقالت الوزارة، في بيان: «استهدفت وحدات للقوات المسلحة الأرمينية من أراضي منطقة بازاركيتشار مواقع للجيش الأذربيجاني في منطقة كلباجار بالحدود الأرمينية الأذربيجانية».

وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر عن مقتل ضابط صف في القوات الأذربيجانية بإطلاق رصاص قناص من قبل الطرف الأرميني. وذكرت الوزارة أن القوات الأذربيجانية المنتشرة في هذا الاتجاه تتخذ حاليا إجراءات جوابية ردا على الاستهداف، قائلة: «يسعى الطرف الأرميني من خلال اللجوء إلى مثل هذه الاستفزازات لتصعيد الأوضاع على الحدود بين الدولتين».

ولاحقا أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة 3 من عسكرييها بنيران من القوات الأذربيجانية في منطقة غيكاركونيك شرق أرمينيا. وقالت الوزارة الأرمينية إن قواتها لم تتخذ أي إجراءات ضد الطرف الأذربيجاني قبل أن يبدأ الأخير إطلاق النار على العسكريين الأرمن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك»

كريم شحاتة: فرجاني ساسي كان «بينيم الزمالك»

تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو)

تامر حسني ينجح في الصلح بين نصر محروس والمطرب دياب (فيديو)

محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس

محافظ الفيوم يكلف لجنة مشتركة لفحص عينات من مياه بحر تندود في سنورس

أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن

أولمبياد طوكيو 2020 .. رصيد مصر والعرب من الميداليات حتى الآن