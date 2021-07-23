هولندا تفرض عقوبات على «تيك توك» لانتهاكه خصوصية الأطفال

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فرضت السلطات الهولندية، أمس الخميس على تطبيق «تيك توك» غرامة قدرها 750 ألف يورو، معللة قرارها بانتهاك شبكة التواصل الاجتماعي خصوصية الأطفال في هولندا.

يأتي قرار السلطات الهولندية بعدما لاحظت هيئة حماية البيانات الهولندية أن معلومات تنزيل تطبيق «تيك توك» مكتوبة باللغة الإنجليزية ولا يمكن تالياً للأطفال الهولنديين الصغار فهمها بسهولة.

وأوضحت الهيئة في بيان أن «تيك توك» لا توفر «تفسيراً ملائماً لكيفية جمع التطبيق البيانات الشخصية ومعالجته واستخدامه إياها»، بسبب «عدم نشره بيان الخصوصية باللغة الهولندية».

ورأت الهيئة في ذلك «انتهاكاً صريحًا لقانون الخصوصية الذي يقوم على مبدأ توفير فكرة واضحة للمستخدمين عن كيفية التصرف ببياناتهم الشخصية». وأشارت الهيئة إلى أنها بدأت تحقيقها العام الماضي في شأن الشبكة الاجتماعية الشهيرة التي يبلغ عدد مستخدميها في هولندا ثلاثة ملايين ونصف مليون. وأفادت الهيئة بأن «تيك توك» قدمت اعتراضاً على الغرامة.

وأوضحت الشبكة في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن سياسة الخصوصية الخاصة بها وملخصاً أقصر وأكثر سهولة للمستخدمين الأصغر سناً متاحان باللغة الهولندية منذ يوليو (تموز) 2020. وأكدت «تيك توك» أن «هيئة حماية البيانات الهولندية وافقت على هذا باعتباره حلاً للمسألة».

في السياق ذاته شدد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي على ضرورة أن تعالج «تيك توك» المخاوف المتعلقة بأساليب الإعلان التي تستهدف الأطفال، وهي قضية أثارتها سلطات المستهلكين في عدد من الدول الأعضاء.

وفي وقت سابق من العام الجاري واجهت «تيك توك» قضايا عدة من هذا النوع في مختلف أنحاء العالم؛ إذ اتهمت بريطانيا التطبيق المخصص لمقاطع الفيديو بجمع بيانات شخصية بشكل غير قانوني من ملايين الأطفال في أوروبا.

ويوضح التطبيق أنه مناسب لمن هم فوق عمر 13 عاماً، لكن التطبيق لا يعزز هذه السياسة ويترك المضمار مفتوحاً لكل من يريد خوضه، ويمكن تسجيل حساب عليه لمن هم أقل من 10 سنوات، مما يعرضه لاتقادات عديدة.