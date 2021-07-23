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الجيزة : السيطرة على حريق وحدة سكنية في بين السريات

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الجيزة : السيطرة على حريق وحدة سكنية في بين السريات الجيزة : السيطرة على حريق وحدة سكنية في بين السريات

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تلقت محافظة الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعقار رقم ١١ بشارع لبنة بمنطقة بين السرايات بحي الدقي.

وتوجه اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي لموقع الحريق، حيث تم التنسيق مع مرفق الحماية المدنية للسيطرة على الحريق في العقار محل البلاغ والمكون من أرضي ودورين، وقد تمت السيطرة من رجال الحماية المدنية على الحريق كما تم إخطار مرفقي الغاز والكهرباء لقطع المرافق حفاظًا على سلامه المواطنين.

وتم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها بشأن العقار حفاظًا على سلامة المواطنين وللتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو وفيات.

المصرى اليوم

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