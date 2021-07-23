مصرع شاب في بحيرة وادي الريان بالفيوم

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لقي شاب مصرعه غرقٱ ببحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، في رابع أيام العيد، حيث كان يقضي رحلة يومية.

تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، اخطارا من شرطة نجمة الفيوم بغرق شاب في العقد الثاني من العمر أثناء استحمامه ببحيرة وادي الريان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية غرق الشاب «أحمد.م» وتوفي في الحال باسفكسيا الغرق، وجاء إلى البحيرة في فسحة مع زملائه بمناسبة العيد الأضحى المبارك، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه بمقابر العائلة.