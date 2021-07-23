بعد قتلها أمام الأسانسير .. التحقيقات تكشف من هي راقصة التجمع الخامس ؟

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قررت النيابة العامة عرض جثة راقصة التجمع الخامس على الطب الشرعي، لكشف سبب وفاتها، وطالبت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، بسرعة استكمال التحريات في الواقعة لكشف غموض الحادث.

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قالت تحريات مباحث القاهرة إن المجني عليها راقصة، تعمل في الفنادق العائمة بعد أن حضرت إلى القاهرة في شهر يناير الماضي، من أحد دول شرق آسيا، وتقيم في منطقة التجمع الخامس، وتبلغ من العمر 26 سنة، وعثر على جثتها بجوار باب الأسانسير في الطرقة المودية إلى شقتها بالدوري الخامس دون وجود إصابات ظاهرية على جسدها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا اليوم الجمعة، من حارس عقار في التجمع الخامس في العثور على جثة راقصة تقيم في الدور الخامس وانتقل ضباط القسم التجمع الخامس إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى المشرحة، قام ضباط الأمن باستجواب عدد من السكان وحارس العقار للوصول إلى معلومات تكشف غموض الحادث.

قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات الموجودة في مكان الحادث لتحديد هوية المتهمين بقتل راقصة التجمع الخامس، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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