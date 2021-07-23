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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب الفريق المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق في الإسكندرية، حيث تولى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التقسيمة.
كما ركز الجهاز الفني للفريق، على تطبيق اللاعبين، بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في المباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.