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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب الفريق المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق في الإسكندرية، حيث تولى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الإشراف على التقسيمة.

كما ركز الجهاز الفني للفريق، على تطبيق اللاعبين، بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في المباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.