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شارك محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المسائية اليوم الجمعة، بفندق إقامة الفريق في الإسكندرية، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

كان روقا يعاني من إصابة بآلام في وتر صابونة الركبة، تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل السفر للإسكندرية. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.