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شارك محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات المسائية اليوم الجمعة، بفندق إقامة الفريق في الإسكندرية، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
كان روقا يعاني من إصابة بآلام في وتر صابونة الركبة، تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل السفر للإسكندرية. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.