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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية خلال التدريب المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.

كما قام كارتيرون بتقسيم لاعبي الزمالك، إلى ثلاث مجموعات وأدت كل منها تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.