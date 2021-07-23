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مران .. الجهاز الفني يركز على الجوانب الفنية

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مران الزمالك.. الجهاز الفني يركز على الجوانب الفنية مران .. الجهاز الفني يركز على الجوانب الفنية

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية خلال التدريب المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.

كما قام كارتيرون بتقسيم لاعبي الزمالك، إلى ثلاث مجموعات وأدت كل منها تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.

المصرى اليوم

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