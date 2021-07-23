ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على بعض الجوانب الفنية خلال التدريب المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.
كما قام كارتيرون بتقسيم لاعبي الزمالك، إلى ثلاث مجموعات وأدت كل منها تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.