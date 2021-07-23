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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بحضور معاونيه، وذلك قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية. وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة.

مشددا على عدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز. كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في المران. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.