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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بحضور معاونيه، وذلك قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الجمعة، على ملعب فندق إقامة الفريق بالإسكندرية. وطالب كارتيرون لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة.
مشددا على عدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز. كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية للاعبين من أجل تطبيقها في المران. وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الحالي على الترتيب.