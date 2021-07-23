على طريقة معلول ..شيكابالا يُبرز تسديدة علاء

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قام اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك بمشاركة فيديو قصير من مران فريقه المغلق اليوم والمقام في برج العرب والذي سيشهد خوض مواجهتين في إطار الاستعداد للبطولات المحلية.

وأظهر المقطع المدافع محمود علاء وهو يقوم بتصويب ركلة جزاء على طريقة الظهير الأيسر التونسي على معلول لاعب فريق الأهلي الذي عُرف عنه القفز قبل التسديد.

وحرص المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على عقد جلسه خاصة مع لاعبو الفارس الأبيض أكد خلالها على ضرورة الفوز بجميع المباريات المتبقية في الدوري خاصة بعد تعثر الأهلي أمام البنك وفقدانه الأفضلية في النقاط.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك منافسه غزل المحلة في الثالث من الشهر المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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