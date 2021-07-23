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رواتب تصل لـ ربع مليون سنويًّا.. وظائف خالية بـ السفارة البريطانية والأمريكية في

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رواتب تصل لـ ربع مليون سنويًّا.. وظائف خالية بـ السفارة البريطانية والأمريكية في مصر رواتب تصل لـ ربع مليون سنويًّا.. وظائف خالية بـ السفارة البريطانية والأمريكية في

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تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك قي القطاعين العام والخاص.

نشرت السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية على موقعيهما عن طلب وظائف خالية في ، ننشر تفاصيها ورابط التقديم كما يلي:

أولًا: السفارة البريطانية

1- مدير مشروع، صراع الاستقرار والأمن- Project Manager, Conflict Stability and Security

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 1.374 دولارًا أمريكيًّا في الشهر/ 16.488 دولار سنويًّا

المكان: السفارة البريطانية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 25/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2- مساعد إداري لمجموعة أعمال فنية (الأمومة)- Administrative Assistant for Technical Works Group (Maternity Cover)

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 680 دولارًا أمريكيًّا في الشهر/8160 سنويًّا

المكان: السفارة البريطانية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 03/08/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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ثانيًا: السفارة الأمريكية

1- سائق سيارة- Chauffeur

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 48 ساعة / أسبوع.
المرتب: 113.733 جنيهًا مصريًّا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 29/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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2- ميكانيكي- HVAC Mechanic

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 111.240 جنيهًا مصريًّا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 29/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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3- مساعد جوازات سفر- Passport and Citizenship Assistant- All Interested Applicants

جدول العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 215.208 جنيهات مصرية في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 29/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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4- حرس Guard (All Interested Applicants)

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 87.598 جنيهًا مصريًّا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 25/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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5- منجد Upholsterer- All Interested Applicants

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 94.777 جنيهًا مصريًّا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 27/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

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6- ميكانيكي سيارات Automotive Mechanic

دوام العمل لهذه الوظيفة هو: دوام كامل 40 ساعة / أسبوع.
المرتب: 111.240 جنيهًا مصريًّا في السنة

المكان: السفارة الأمريكية بالقاهرة
تاريخ إغلاق التقديم: 27/07/2021

للمزيد من التفاصيل وللتقديم: اضغط هنا

المصرى اليوم

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