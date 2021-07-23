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الجيزة : رفع 8188 طن مخلفات في رابع أيام عيد الأضحى

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الجيزة : رفع 8188 طن مخلفات في رابع أيام عيد الأضحى الجيزة : رفع 8188 طن مخلفات في رابع أيام عيد الأضحى

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تمكنت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة خلال رابع أيام عيد الأضحى من رفع ٨١٨٨ طن مخلفات ونقلها إلى محطات مناولة الوراق، مناولة المريوطية، ومناولة كرداسة، ومناولة البراجيل، ومقلب شبرامنت.

شملت الحملات أحياء الدقي، العجوزة، الهرم، جنوب الجيزة شملت شوارع التحرير، محيي الدين أبوالعز، سليمان أباظة، وزارة الزراعة، أمام حديقة الأورمان بشارع ثروت بنطاق حي الدقي وسارع جامعة الدول العربية، جزيرة العرب، وادي النيل، شارع محور ٢٦ يوليو، شارع وميدان لبنان بنطاق حي العجوزة.

كما قامت حملة حدائق قامت بزراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع اللبيني فيصل بنطاق حي الهرم. وكذلك حملة نظافة أمام حديقة الحيوان بشارع الجامعة بنطاق حي جنوب الجيزة.

المصرى اليوم

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