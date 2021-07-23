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فيضانات بالهند تودي بحياة 129 شخصا ()

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فيضانات بالهند تودي بحياة 129 شخصا (فيديو) فيضانات بالهند تودي بحياة 129 شخصا ()

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حادث مفجع أصاب دولة الهند بعد أن لقي 129 شخصا مصرعهم في ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الجمعة، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية وسيول غمرت المناطق المنخفضة وعزلت مئات القرى.

ووفقًا لصحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» المحلية، أعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى عن تعازيه لأسر الضحايا وأقاربهم. كما قامت السلطات الهندية بإجلاء السكان بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار في الساحل الغربى خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حكومة ماهاراشترا، قوله: «إن مئات القرى والبلدات تعاني من انقطاع الكهرباء ونقص مياه الشرب».

يذكر أن الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتد من يونيو حتى سبتمبر، وتتسبب أيضًا في انهيار مبان وجدران لا تلتزم معايير البناء.

المصرى اليوم

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