«ألتاي» التركي يقترب من حسم صفقة ريان

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اقترب نادي ألتاي التركي من حسم صفقة المهاجم أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي والمعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني التركي «Ajansspor».

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين النادي ووكيل أعمال المهاجم الشاب مستمرة منذ فترة ووصلت إلى المرحلة النهائية ويبقى فقط توقيع العقود.

ويمتلك أحمد ياسر ريان عقدًا مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، وفي حالة صحة التقرير التركي فذلك يعنى موافقة إدارة المارد الأحمر على رحيله والاستفادة بالحصول على مقابل مادي.

كان نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، قد قال في تصريحات تلفزيونية خلال الفترة الماضية، إنه تلقى أحد العروض التركية لضم ريان ولكنه اشترط أن يكون مناسبًا بالإضافة إلى معرفة رغبة الأهلي وموقفها من عودة اللاعب.

ويعد محمد شريف هو المهاجم الأساسي في تشكيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ويعيش فترة ذهبية من التألق والمعدل التهديفي العالي وهو ما ساهم مؤخراً في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والسوبر القاري.

فيما يعتبر أحمد ياسر ريان ضمن أبرز مهاجمي الكرة المصرية حاليًّا رفقة شريف ومصطفى محمد بعدما عبر عن قدراته بشكل رائع خلال مشاركته مع فريق سيراميكا كليوباتر بالإضافة إلى خوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020 رفقة كتيبة المدرب شوقي غريب.