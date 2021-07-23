منسوبو "هلال الجوف" يعايدون المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بسكاكا

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قدموا لهم الورود لزرع الابتسامة على وجوههم بمشاركة متطوعي الهيئة

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف المكلف نزال بن فرحان السليمان يرافقه بعض منسوبي الفرع وبعض المتطوعين، مساء اليوم الجمعة، بزيارة معايدة لبعض المرضى المنومين بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

وتفصيلاً، تأتي هذه الزيارة التي تم تقديم فيها الورود لبعض المنومين بالمستشفى؛ حرصاً من هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على تفقد حال المرضى وزرع الابتسامة على وجوههم بمشاركة فريق التطوع التابع لفرع الهيئة بالمنطقة.

يذكر أن فرع الهيئة بالمنطقة قدم العديد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية والتي من خلالها تمت مشاركة المجتمع بكل أطيافه من خلال العمل الإنساني الذي تتبناه الهيئة، وتحرص من خلاله على تعزيز دورها الجوهري في خدمة المواطن والمقيم.