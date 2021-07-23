بعد غرق 6 مواطنين في العجمي .. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء (صور)

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رفعت محافظة الاسكندرية الراية الحمراء، اليوم الجمعة، بعد غرق 6 مواطنين، بشاطئ العجمي غرب الإسكندرية، بينهم 3 من أسرة واحدة.

وحذرت المحافظة المواطنين اليوم الجمعة، من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التأكيد على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ، حيث تم الاستعانة بمعدات الجيت سكى للمساعدة في عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وفى إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية مصطافيها من الغرق بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى بالشواطئ وإتخاذ إجراءات صارمة مع مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، للحفاظ على أرواح المصطافين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ؛ أوضح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول للمياه البحر، وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدي عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد الغطاسين، مع عدم تشغيل البدالات نهائياً.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمعدات الجيت سكى للمساعدة في عمليات الإنقاذ السريع، وكذلك المرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة.

وعقد «جمال» اجتماعاً بعدد من مستأجري شواطئ العجمي التنبيه باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

بعد غرق 6 مواطنين بشاطئ العجمي .. إجراءات صارمة مع المستأجرين خلال فترات ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح (صور)

بعد غرق 6 مواطنين بشاطئ العجمي .. إجراءات صارمة مع المستأجرين خلال فترات ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح (صور)

بعد غرق 6 مواطنين بشاطئ العجمي .. إجراءات صارمة مع المستأجرين خلال فترات ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح (صور)

بعد غرق 6 مواطنين بشاطئ العجمي .. إجراءات صارمة مع المستأجرين خلال فترات ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح (صور)