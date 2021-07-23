قصور الثقافة تحتفل بثورة 23 يوليو في الغربية

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تواصل وزارة الثقافة برئاسة الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم، احتفالاتها بذكرى ثورة 23 يوليو من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الغربية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث نظم الفرع ندوة حول أهم كواليس الثورة، وكيف كانت الحياة السياسية، والاقتصادية في مصر، قبل بداية أحداثها، وأكد الرائد متقاعد مجدي عبدالسلام، أحد أبطال مصر في حرب أكتوبر المجيدة، أن البلاد قد شهدت تردي كبير على المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطن المصري، خلال حكم الملك فاروق الذي تفرغ لمجاملة الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة على حساب الفلاح الكادح الذي لم يجد قوت يومه، لتأتي ثورة 23 يوليو 1952 لتحرره من طغيان السخرة، وترد له حقوقه، وتحفظ له كرامته.

قدم قصر ثقافة طنطا التحية لقادة ثورة 23 يوليو ومن خلفهم شعب مصر العظيم، الذي استطاع قهر الظلم، وذلك خلال كلمة للباحثة سهام سعد التي استعرضت أهم الخطوات التي عمد اليها الضباط الأحرار، بقيادة محمد نجيب، وجمال عبدالناصر، والسادات وغيرهم، مشيرة إلى أن أحد أهم أسباب قيام الثورة هو هزيمة الجيش في حرب 1948 بعدها توجه الضباط الأحرار للتخطيط للثورة، التي اعتمدت على مبادئ عديدة، جاء في مقدمتها، القضاء على الاقطاع، والاستعمار، وعلى سيطرة رأس المال.

في السياق ذاته، أشارت مكتبة أبيار الثقافية إلى أن ثورة 23 يوليو حققت الكثير من المكاسب للشعب المصري، الذي كان يعاني الأمرين قبل اندلاعها، فقد حولت الثورة نظام الحكم من الملكية إلى الجمهورية، وتبع ذلك تطورا كبيرا في المجالين الاجتماعي، والاقتصادي، كان ابرزها استرداد المصريين لكرامتهم، ولوطنهم المسلوب، على مدى عقود طويلة.